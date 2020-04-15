Кабмин разрешил спортсменам национальных сборных тренироваться во время карантина

"Это позволит ведущим атлетам "плавно выйти из карантина после его завершения".

Кабинет министров разрешил спортсменам команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке госсекретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов.

По его словам, сегодня на заседании Кабмин поддержал инициативу министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта по восстановлению индивидуальным тренировочных занятий (бег, хотьба, езда на велосипеде и инвалидной коляске) спортсменами штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимипийських, национальных видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью.

"Считаю, что такие изменения, которые ранее были поддержаны профильным комитетом Верховной Рады Украины, которые были внесены в Постановление Кабмина №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", необходимые для непрерывности тренировочного процесса спортсменов штатных сборных команд", - подчеркнул Немчинов.

Он также отметил, что это позволит ведущим атлетам "плавно выйти из карантина после его завершения, а в будущем обеспечит Украине новые победы и медали на найвысшем уровне".

"Все тренировки должны проводиться с учетом каринтинних правил", - добавил госсекретарь Минспорта.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Олимпийские игры-2020 решили провести 23 июля - 8 августа 2021 года. Изначально Олимпиада должна была состоятьс 24 августа - 9 августа 2020 года.