В Киеве 16 апреля потеплеет до +18, прогнозируется сильный ветер

Осадки не ожидаются, ночью без заморозка.

В Киеве 16 апреля переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +16…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, без садков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; ночью заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +9…+14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

Напомним, что сегодня максимальная температура в Киеве прогнозировалась до +9, в других регионах - до +15.