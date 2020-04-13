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В Киеве 14 апреля дождь и мокрый снег, до +6

Похолодает и в других областях. 

В Киеве 14 апреля дождь и мокрый снег, до +6
Фото: EPA/UPG

В Киеве 14 апреля облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+10 градусов. В Карпатах ночью сильный, днем умеренный мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +4…+10 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, в Винницкой области дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов, в Винницкой области ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

Напомним, сегодня в Киеве прогнозировалось до +22 градусов. 

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Источник: "Украинские новости"
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