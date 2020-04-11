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В воскресенье в Киеве без осадков, до +16 градусов

На западе Украины - до +21.

В воскресенье в Киеве без осадков, до +16 градусов

12 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +13…+21 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+16 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +0…+5 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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