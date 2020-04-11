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В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса

Пенсионер не обращался к врачам и попал в больницу в тяжелом состоянии.

В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: facebook.com/markushinoleksa

Утром 11 апреля в Ирпене возле Киева от коронавируса умер 68-летний мужчина.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

Лабораторно диагноз еще не успели подтвердить, потому что пациент скончался почти сразу после госпитализации, но два экспресс-теста показали наличие коронавируса.

"К сожалению... есть первый умерший от COVID-19. Им оказался 68-летний житель Ирпеня, которого сегодня в 6:00 утра авто "скорой" доставило в Ирпенскую городскую больницу с признаками легочной недостаточности, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких... Однако спасти пациента не удалось", - рассказал Маркушин.

Пенсионер лечился дома и к врачам не обращался, медики о его болезни не знали до самого момента госпитализации.

"Поэтому я очень прошу каждого из вас - если у вас есть признаки вируса - обратитесь в нашу антивирусную лабораторию, а не дожидайтесь дома ухудшения своего состояния", - подчеркнул заммэра.

Напомним, что за последние сутки в Украине лабораторно подтвердили четыре смерти от коронавирусной болезни. Общее количество скончавшихся с начала эпидемии достигло 73 человек.

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