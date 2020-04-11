Обнародованы данные по уровню радиации в зоне отчуждения, где седьмой день продолжается пожар

Превышений объемной активности цезия-137 в приземном слоя воздуха не обнаружено.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения обнародовало данные об уровне радиации в районе лесных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Пресс-служба Агентства сообщает, что 10 апреля подразделения ГосЧС и сотрудники лесной охраны зоны отчуждения продолжили тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Отмечается, что в указанных районах наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечены 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета.

По данным пунктов АСКРО в районе пожара и на радиационно-опасных объектах, уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения существенно не изменились. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены. По состоянию на 21:00 10 апреля превышений объемной активности цезия-137 в приземном слоя воздуха не обнаружено", - говорится в сообщении.

Днем 10 апреля сообщалось, что в Чернобыльской зоне седьмой день тушат лесной пожар. Возгорание началось в Иванковском районе Киевской области. По данным полиции, 27-летний житель села Раговка ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву.