Образовательный омбудсмен призывает не устраивать травлю учителей, допустивших ошибки во время онлайн-уроков

"На ошибки, конечно, надо указывать и помогать их исправлять".

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призывает не устраивать травлю учителей, которые допустили ошибки в ходе видеоуроков для школьников.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Я посмотрел немало уроков на ТВ. Впечатления разные. Но даже за несколько дней, которые прошли от 6 апреля, я вижу большой прогресс: учителя, которые ведут уроки, успокаиваются, чувствуют себя более уверенно, уроки становятся более "форматными" - именно для телевидения", - написал он.

Горбачев отметил, что сейчас все получают новый и очень необходимый опыт, и необходимо более доброжелательно относиться друг к другу.

"На ошибки, конечно, надо указывать и помогать их исправлять. Но - не устраивать тотальную травлю людям, которые решились работать в новом для себя формате, рискнули выйти на огромную аудиторию - и сейчас очень быстро прогрессируют", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 5 апреля первая леди Елена Зеленская объявила о старте "Всеукраинской школы онлайн".