Каждое утро с понедельника по пятницу уроки будут транслировать по ТВ и в интернете.

Супруга президента Елена Зеленская обратилась к школьникам в связи со стартом национального проекта дистанционного обучения на период карантина "Всеукраинская школа онлайн".

В видеообращении, обнародованном на в Facebook в воскресенье, 5 апреля, первая леди Украины напомнила, что уже завтра, в 10:00, для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих "свои виртуальные двери откроет "Всеукраинская школа онлайн".

"Дорогие дети, школьники. Знаю, что вам сейчас нелегко. Знаю, потому что, как и мои дети, вы находитесь на карантине", - обратилась Елена Зеленская к школьникам.

Она отметила, что более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

⠀

5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK и "5 канал"

8-й класс - "Индиго" и УНИАН

9-й класс - "Рада" и UA: Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1 + 1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Супруга президента призвала родителей следить за расписанием уроков, поощрять детей к просмотру и присоединяться самим.

Напомним, 29 марта президент Владимир Зеленский анонсировал масштабный проект для дистанционного обучения школьников "Всеукраинская школа онлайн". По сбалансированной программе Министерства образования и науки будут излагаться 11 предметов.