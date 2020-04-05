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​В понедельник в Украине потеплеет до +18 градусов

В Киеве прогнозируют до +14.

​В понедельник в Украине потеплеет до +18 градусов
Фото: tov-tob.livejournal.com

6 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +12…+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +12...+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -2...- 7 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +15...+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +15...+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +16...+18 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +9...+14 градусов.

На юге страны небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +10...+15 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +11...+16 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +11...+13 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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