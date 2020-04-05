​В понедельник в Украине потеплеет до +18 градусов

6 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +12…+14 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +12...+17 градусов.
В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -2...- 7 градусов, днем +8...+13 градусов.
В Моршине без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +15...+17 градусов.
В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +15...+17 градусов.
В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +16...+18 градусов.
На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов.
В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +9...+14 градусов.
На юге страны небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +10...+15 градусов.
В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +11...+16 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +11...+13 градусов.