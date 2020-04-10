Ночью 10 апреля в Харькове в очередной раз взорвали банкомат.
Как сообщает местное издание NewsRoom, это произошло на окраине города на проспекте Победы, 76б.
Около 04:30 неизвестные подорвали банкомат Приватбанка, находящийся в магазине Digma. Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку.
На место отправились следственно-оперативная группа и криминалисты.
Обновление. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в фейсбуке, что из банкомата были похищены 1,978 млн гривен.
"Двое злоумышленников оставили свою машину вдали от места преступления и приехали к банкомату на велосипедах для того, чтобы камеры не зафиксировали номера их автомобиля. Однако благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками", - написал замминистра.
Деньги вернули банку, а подозреваемые задержаны.
Их проверяют на причастность к взрывам других банкоматов в Харькове и других городах Украины.
Напомним, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.
Последний до сегодняшнего дня случай произошел в середине марта на Салтовском шоссе.