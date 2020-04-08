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Путин приписал России войны с печенегами и половцами

"И печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия".

Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приписал ей войны с печенегами и половцами.

Это произошло во время совещания с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Тюркские племена печенегов и половцев совершали набеги на Киевскую Русь в 10-12 веках, тогда как Московское княжество возникло только в конце 13 века.

Напомним, что Путин не впервые пытается присвоить украинскую историю. Например, в ноябре 2016 года в центре Москвы при участии президента России был открыт памятник киевскому князю Владимиру Великому.

В мае 2017 года на встрече с президентом Франции Путин назвал королеву Франции Анну Ярославну "русской" и заявил, что с нее началась история российско-французских отношений.

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