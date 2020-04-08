Более 1,4 млн человек в мире заболели ​COVID-19, около 300 тыс. выздоровели

По состоянию на утро 8 апреля во всем мире зарегистрировали 1 430 453 случай заражения коронавирусом. Победили болезнь 301 385 человек. Также во всем мире зарегистрировали 82 133 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 12 895 человек, только в Нью-Йорке скончались 4 009 человек. Число выздоровевших достигло 22 224, заболевших - 398 809. При этом, за сутки в Штатах зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса - это самая большая цифра с начала эпидемии.

В Италии за это время заболели 135 586 человек. В то же время умерли 17 127, вылечились 24 392 человек.

Испания сообщает о 141 942 инфицированных. Среди них 43 208 выздоровели, 14 045 человек умер.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. Во Франции умерли 10 343 человек, в Германии - 2 016, в Великобритании - 6 171, в Иране - 3 872, в Нидерландах - 2 108, Бельгии - 2 035, в Турции - 725.

В РФ и число зараженных достигло 7 497 человек, умерли - 58; в Беларуси - 861, умерли - 13; в Польше - 4 848, умерли - 129; в Молдове - 1 056, умерли - 22; в Венгрии - 817, умерли - 47; в Румынии - 4 417, умерли - 197; в Словакии - 581, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случаев инфицирования COVID-19.