В Черновицкой области ​за три недели количество инфицированных возросло в 90 раз

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусной инфекцией за три недели возросло в 90 раз.
Об этом сообщил глава обгосадминистрации Сергей Осачук.
Вечером 7 апреля в обнародованном на фейсбуке видеообращении он проинформировал жителей области о том, что за сутки обнаружено 25 новых случаев заражения.
"В первую очередь речь идет о городе Черновцы и еще раз Хотын, снова обнаружено по пять случаев, а остальных 15 случаев распределяются по другим районам области. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев достигло отметки 273 человека", - сказал Сергей Осачук.
По его словам, среди вновь выявленных больных COVID-19 в Черновицкой области - трое священнослужителей.
Глава ОГА отметил, что в Черновицкой области еще 5 человек выздоровели от коронавируса. Таким образом от COVID-19 излечилось уже 16 буковинцев.
Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый в Украине случай коронавирусной инфекции. Мужчина, который с женой вернулся из Италии, 26 февраля был госпитализирован после проявления симптомов коронавируса.
Уже 16 марта стало известно, что проведенный анализ на коронавирус у него показал негативный результат - мужчина выздоровел.
6 апреля в Черновицкой областной клинической больнице скончался инфицированный коронавирусом пациент. 72-летний мужчина из с. Годилов Сторожинецкого района стал шестой жертвой коронавируса в области. Вероятно, речь идет об экс-президенте ФК "Буковина" Василии Федорюке.
По данным на утро 7 апреля Черновицкая область занимает второе после Киева место по количеству инфицированных коронавирусом.