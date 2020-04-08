В Черновицкой области ​за три недели количество инфицированных возросло в 90 раз

За сутки еще 5 пациентов излечились от COVID-19, подтверждены 25 новых случаев, в т.ч. у троих священников.

Тестування на наявність коронавірусу (2019-нCoV) у лабораторії міста Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусной инфекцией за три недели возросло в 90 раз.

Об этом сообщил глава обгосадминистрации Сергей Осачук.

Вечером 7 апреля в обнародованном на фейсбуке видеообращении он проинформировал жителей области о том, что за сутки обнаружено 25 новых случаев заражения.

"В первую очередь речь идет о городе Черновцы и еще раз Хотын, снова обнаружено по пять случаев, а остальных 15 случаев распределяются по другим районам области. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев достигло отметки 273 человека", - сказал Сергей Осачук.

По его словам, среди вновь выявленных больных COVID-19 в Черновицкой области - трое священнослужителей.

Глава ОГА отметил, что в Черновицкой области еще 5 человек выздоровели от коронавируса. Таким образом от COVID-19 излечилось уже 16 буковинцев.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый в Украине случай коронавирусной инфекции. Мужчина, который с женой вернулся из Италии, 26 февраля был госпитализирован после проявления симптомов коронавируса.

Уже 16 марта стало известно, что проведенный анализ на коронавирус у него показал негативный результат - мужчина выздоровел.

6 апреля в Черновицкой областной клинической больнице скончался инфицированный коронавирусом пациент. 72-летний мужчина из с. Годилов Сторожинецкого района стал шестой жертвой коронавируса в области. Вероятно, речь идет об экс-президенте ФК "Буковина" Василии Федорюке.

По данным на утро 7 апреля Черновицкая область занимает второе после Киева место по количеству инфицированных коронавирусом.