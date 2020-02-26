В Черновцах госпитализировали с пневмонией мужчину, который вернулся из Италии

В Черновицкую областную клиническую больницу положили второго человека с пневмонией, который вернулся из Италии, нового очага коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга в Черновицкой ОГА сказала заместительница директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, пишет "Укринформ".

"В настоящее время в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелому состоянию. И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента - мужчины - диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациента находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирусом, то их анализы отправили в Киев для проверки", - сказала чиновник.

Также она рассказала, что грипп у пациентов не подтвердился.

Заместительница председателя ОГА Наталья Гусак в свою очередь сказала, что в области определили два базовых учреждения, в которых будут принимать людей с подозрением на коронавирус. В настоящее время в этих больницах - 13 работающих аппаратов для искусственной вентиляции легких, еще шесть на ремонте.

"В нашей области определили два базовых учреждения, которые, в случае необходимости, будут принимают людей с подозрением на коронавирус - областная клиническая больница и детская областная больница. Они на сегодняшний день обеспечены 50 масками и 50 комбинезонами и очками. Но в Минздраве пообещали в ближайшее время обеспечить регионы всем необходимым в полном объеме", - отметила Гусак.

Напомним, что в Италии за последние сутки число инфицированных коронавирусом выросло почти на 100 человек. 25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня, 26 февраля, - 322 больных. Скончались 10 человек, один выздоровел.

Вспышка в Италии привела к тому, что коронавирус попал в целый ряд соседних стран: Швейцарию, Австрию, Хорватию, Алжир, Грецию.

В Китае, где находится первичный очаг к распространения инфекции, от нее умерли более 2700 человек.