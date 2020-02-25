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Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации

До начала второго этапа медреформы остался всего месяц.

Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации
Фото: Макс Требухов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что нового руководителя Национальной службы здоровья не утвердят, пока министр здравоохранения находится на обсервации.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Потому что человек, который должен проводить собеседование, сейчас находится на обсервации. Это министр здравоохранения", - ответил Радуцкий на вопрос, почему Кабмин медлит с назначением нового главы НСЗУ.

От LB.ua: конкурс на должность главы НСЗУ провели ещё в январе. А провести собеседование и утвердить нового руководителя службы должен не министр здравоохранения, а глава правительства. 

Должность главы НСЗУ стала вакантной в декабре 2019 года, когда подал в отставку Олег Петренко. Обязанности главы НСЗУ сейчас исполняет заместительница Петренко Оксана Мовчан.

С апреля 2020 года в рамках реформы здравоохранения Национальная служба здоровья будет оплачивать предоставленные медучреждениями услуги.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая решила остаться на обсервации вместе с эвакуированными из Китая.

Ее проходят 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса, а также экипаж самолета и другие лица, задействованные в процессе эвакуации.

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