​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Коронавирус попал в Австрию
Коронавирус попал в Австрию
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Кабмин решил провести всеукраинскую информационную кампанию по профилактике коронавируса

Инспекторы посетят десятки тысяч предприятий и учебных заведений.

Кабмин решил провести всеукраинскую информационную кампанию по профилактике коронавируса
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров решил с 27 февраля начать всеукраинскую информационную кампанию по профилактике инфицирования и распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Проводить кампанию будут Госслужба труда и Госпродпотребслужба, которые подчиняются его министерству.

"Мы попросим Гоструда пройти по оптовой, розничной торговле, по размещению [гостиницах], по ресторанному бизнесу и по транспорту. Это будет всеукраинская кампания с завтрашнего дня. Инспекторы Гоструда будут посещать эти точки, всего планируется охватить 107 тысяч предприятий", - сообщил он.

Инспекторы будут раздавать информационные материалы, разработанные Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, и инструктировать работодателей.

Милованов показал информационный плакат, который планируют раздавать на заведениях. Там содержатся рекомендации мыть руки с мылом, прикрывать рот салфеткой или согнутой рукой во время кашля, держаться на расстоянии от кашляющих и другие базовые правила гигиены.

"Также у нас есть Госпродпотребслужба. Инспекторы этой службы тоже проведут всеукраинскую кампанию. Они пойдут в заведения школьного и дошкольного образования. Там что нужно знать? Как вести себя учителю, если есть симптомы у ребенка, например, что родителям говорить", - сказал министр.

Инспекторы будут собирать педагогические коллективы, проводить разъяснительные работы и распространять эту информацию в родительских чатах.

Кампания должна охватить 12 тысяч учебных заведений.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также