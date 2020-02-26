Кабмин решил провести всеукраинскую информационную кампанию по профилактике коронавируса

Кабинет министров решил с 27 февраля начать всеукраинскую информационную кампанию по профилактике инфицирования и распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Проводить кампанию будут Госслужба труда и Госпродпотребслужба, которые подчиняются его министерству.

"Мы попросим Гоструда пройти по оптовой, розничной торговле, по размещению [гостиницах], по ресторанному бизнесу и по транспорту. Это будет всеукраинская кампания с завтрашнего дня. Инспекторы Гоструда будут посещать эти точки, всего планируется охватить 107 тысяч предприятий", - сообщил он.

Инспекторы будут раздавать информационные материалы, разработанные Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, и инструктировать работодателей.

Милованов показал информационный плакат, который планируют раздавать на заведениях. Там содержатся рекомендации мыть руки с мылом, прикрывать рот салфеткой или согнутой рукой во время кашля, держаться на расстоянии от кашляющих и другие базовые правила гигиены.

"Также у нас есть Госпродпотребслужба. Инспекторы этой службы тоже проведут всеукраинскую кампанию. Они пойдут в заведения школьного и дошкольного образования. Там что нужно знать? Как вести себя учителю, если есть симптомы у ребенка, например, что родителям говорить", - сказал министр.

Инспекторы будут собирать педагогические коллективы, проводить разъяснительные работы и распространять эту информацию в родительских чатах.

Кампания должна охватить 12 тысяч учебных заведений.