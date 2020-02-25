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В аэропорту "Киев" начали измерять температуру у прибывающих из Италии пассажиров

Пассажиров проверяет дежурный врач-эпидемиолог.

В аэропорту "Киев" начали измерять температуру у прибывающих из Италии пассажиров
Фото: facebook.com/airportkiev

Пассажиры, прибывающие в международный аэропорт "Киев" им.Сикорского рейсами из Италии, начали проходить обязательную температурную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в фейсбуке.

"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров, которые пребывают", - говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта также опубликовала фото, на которых пассажирам измеряется температура пирометром - прибором для бесконтактного измерения.

Фото: facebook.com/airportkiev

Фото: facebook.com/airportkiev

Напомним, Минздрав рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса.

Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области. Такое решение было принято после того, как число заболевших достигло 79 человек, двое из которых умерли.

На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них по состоянию на 24 февраля нет.

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