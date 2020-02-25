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Власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса

62-летний мужчина имел ряд хронических заболеваний.

Власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В Италии от коронавируса COVID-19 умер еще один человек.

Об этом вечером 24 февраля сообщило итальянское агентство ANSA.

По сообщению властей, 62-летний итальянец скончался в больнице Сант-Анна в городе Комо. Сюда он был переведен на выходных из больницы Сант-Анджело-Лодиджано, которая находится в регионе Ломбардия, где ранее зафиксировали резкую вспышку коронавируса.

Отмечается, что умерший имел ряд сложных хронических заболеваний. 23 февраля его состояние резко ухудшилось, и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет.

Как сообщалось, все умершие от вируса в Италии были пожилыми людьми.

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