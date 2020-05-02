Коронавирус в Украине

По состоянию на 02.05 в Украине зафиксировано 11411 случаев инфицирования COVID-19:
География эпидемии в Украине выглядит так:
Статистика по регионам:
- Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)
- Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)
- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)
- Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)
- г. Киев - 1494 (80 выздоровели)
- Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)
- Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)
- Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)
- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)
- Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)
- Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)
- Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели)
- Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)
- Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)
- Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)
- Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)
- Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).
Летальных случаев - 278, выздоровели - 1498.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.