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Коронавирус в Украине

Актуальные данные.

По состоянию на 02.05 в Украине зафиксировано 11411 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Статистика по регионам: 

  • Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)
  • Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)
  • г. Киев - 1494 (80 выздоровели)
  • Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)
  • Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)
  • Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)
  • Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)
  • Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели)
  • Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).

Летальных случаев - 278, выздоровели - 1498.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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