Коронавирус в Украине

По состоянию на 02.05 в Украине зафиксировано 11411 случаев инфицирования COVID-19:

География эпидемии в Украине выглядит так:

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)

Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)

г. Киев - 1494 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)

Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)

Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)

Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели)

Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)

Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)

Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)

Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)

Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).

Летальных случаев - 278, выздоровели - 1498.