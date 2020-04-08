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Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Дорси также создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность.

Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси пожертвовал почти 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28% моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19", - написал Дорси.

43-летний предприниматель также отметил, что после победы над пандемией, фокус работы фонда переместится на проекты в области здравоохранения и образования для девочек, а также на реализацию концепции безусловного базового дохода.

Дорси намерен руководить фондом прозрачно и создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность. "Важно показывать мою работу, чтобы я и другие могли на ней учиться", - отметил он.

Так, согласно этим данным, фонд уже совершил первое пожертвование: 100 тыс. долларов были перечислены благотворительной организации America's Food Fund на проект по обеспечению продовольствием людей, затронутых пандемией коронавируса.

Напомним, в начале марта руководство Twitter попросило сотрудников работать из дома из-за коронавируса.

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