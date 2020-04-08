Количество смертей от коронавируса в Испании растет второй день подряд

В Испании после почти недельного спада снова начало увеличиваться количество смертей от коронавируса. Оно выросло второй день подряд.

По данным испанского минздрава, за прошедшие сутки стране зафиксировали 757 летальных исходов от коронавирусной болезни после 743 смертей днем раньше. В целом с начала эпидемии в Испании умерли 14 555 человек.

Несмотря на увеличение числа летальных исходов, эпидемия по-прежнему замедляется. За день обнаружили 6 180 новых случаев болезни (рост на 4,4%), но с учетом выздоровевших людей число "активных" случаев увеличилось только на 610. Это самый низкий показатель примерно за месяц, а в процентном выражении (0,7%) - вообще с начала вспышки.

Сейчас в Испании болеют 84 тысячи человек. Полностью вылечились - около 48 тысяч.

Напомним, что Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом (после США) и по количеству смертей (после Италии).