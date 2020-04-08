В Черновцах умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус

В Черновицкой городской больнице №1 умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Женщина была госпитализирована 6 апреля, а на следующий день ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
У больной была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь.
В случае подтверждения диагноза COVID-19 это будет уже седьмой летальный случай в регионе, ставшем одним из основных очагов коронавирусной болезни в Украине:
- 16 марта умерла 33-летняя женщина с коронавирусом;
- 30 марта - 84-летний мужчина;
- 31 марта - 65-летняя женщина и 58-летний мужчина;
- 1 апреля - 68-летняя женщина;
- 6 апреля - 72-летний мужчина.