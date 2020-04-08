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В Черновцах умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус

Женщина была госпитализирована 6 апреля.

В Черновцах умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус
Фото: 0372.ua

В Черновицкой городской больнице №1 умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Женщина была госпитализирована 6 апреля, а на следующий день ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

У больной была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь.

В случае подтверждения диагноза COVID-19 это будет уже седьмой летальный случай в регионе, ставшем одним из основных очагов коронавирусной болезни в Украине:

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