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В Днепропетровской области закрыли 30-тысячный город из-за вспышки коронавируса в религиозной общине

Въезд и выезд разрешен только для критически важного транспорта.

В Днепропетровской области закрыли 30-тысячный город из-за вспышки коронавируса в религиозной общине
Фото: adm.dp.gov.ua

В Днепропетровской области в среду закрыли 30-тысячный город Першотравенск из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится на сайте областной администрации.

"Вчера [6 апреля] в Першотравенске обнаружили шесть случаев COVID-19. Вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - заявил глава области Александр Бондаренко.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила закрыть въезды и выезды из города, чтобы остановить распространение болезни.

"Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет иметь только стратегически важный транспорт - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса", - сказал глава области.

По данным облсовета, вспышка болезни связана с христианской церковью "Новое поколение", на базе котрого создан Международный библейский колледж. Сюда на обучение приезжали люди из разных стран мира, и именно в этой среде были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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