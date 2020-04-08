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Пенсионерам разрешат платить за коммуналку по почте и по телефону

Получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать услуги ЖКХ непосредственно у почтальона.

Пенсионерам разрешат платить за коммуналку по почте и по телефону
Фото: urist.in.ua

В ближайшие дни Правительство примет решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и "Укрпочту" для людей старше 60 лет.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрируется в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые они готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", - говорится в разъяснении правительства.

Получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать услуги ЖКХ непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

Напомним, в начале апреля Кабмин решил доработать решение о строгом карантине для граждан старше 60 лет. Сообщалось, что для пожилых людей могут ввести домашнюю изоляцию.

Ранее Кабмин согласовал доплаты пенсионерам старше 80 лет, а также - единоразовую выплату в размере 1 тыс. гривен.

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