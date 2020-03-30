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Рада продлила срок заключения договоров на коммунальные услуги в связи с карантином

Действующие договора продлены на 5-месячный срок.

Рада продлила срок заключения договоров на коммунальные услуги в связи с карантином
Фото: Наш Репортер

Верховная Рада отсрочила предельный срок заключения договоров на коммунальные услуги в связи с карантином.

За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при 226 необходимых.

Изначально закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривал, что жители многоквартирных домов должны выбрать модель договорных отношений на коммунальные услуги до 1 мая текущего года.

Согласно тексту законопроекта, предельный срок заключения новых договоров перенесен на 5 месяцев от даты карантинных мер.

При этом действующие договора продлены на 5-месячный срок.

Ранее Кабинет министров поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

Власти Киева продлили срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца.

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Источник: "Українські новини"
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