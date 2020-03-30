Рада продлила срок заключения договоров на коммунальные услуги в связи с карантином

Верховная Рада отсрочила предельный срок заключения договоров на коммунальные услуги в связи с карантином.
За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при 226 необходимых.
Изначально закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривал, что жители многоквартирных домов должны выбрать модель договорных отношений на коммунальные услуги до 1 мая текущего года.
Согласно тексту законопроекта, предельный срок заключения новых договоров перенесен на 5 месяцев от даты карантинных мер.
При этом действующие договора продлены на 5-месячный срок.
Ранее Кабинет министров поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.
Власти Киева продлили срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца.