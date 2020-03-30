Кулеба обсудил с главой МИД Канады поддержку Украины со стороны МВФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заручился поддержкой Канады в вопросе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

30 марта глава украинского МИД провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Дмитрий Кулеба сообщил канадскому коллеге о состоянии принятия в Верховной Раде Украины законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этом международном финансовом институте", - говорится в сообщении.

Шампань положительно оценил законодательный прогресс Украины на пути к дальнейшему сотрудничеству с МВФ и заверил в поддержке Канады.

Собеседники также обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии коронавируса.

Кулеба сообщил о программе МИД "Защита" и о помощи гражданам за рубежом.

Министры также скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 января.

Глава МИД Украины обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности, в контексте противодействия продолжающейся агрессии РФ. Он обратил внимание на попытки России ослабить санкции по "гуманитарным соображениям" борьбы с COVID-19 и отметил необходимость сохранять санкции против РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд.