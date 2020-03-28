МИД назвал маршруты для возвращения в Украину на автомобиле

Из Западной Европы можно приехать только через Австрию и Венгрию.

Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел сообщило, как попасть в Украину на автомобиле после закрытия границы 28 марта.

Рекомендации обнародованы на телеграм-канале МИДа.

Из Германии, Чехии и Австрии украинцы смогут вернуться домой транзитным коридором через Австрию и Венгрию:

Транзит из Германии возможен трассой Мюнхен - Зальцбург, работающей с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии тоже возможно с 17:00 до 01:00.

Из Чехии в Австрию пускают только с полным баком топлива, проехать нужно без остановки до Венгрии.

В Венгрию можно попасть через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину - только через пункт пропуска Чоп-Захонь.

Из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши можно попасть в Украину только через пункты пропуска, которые являются открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы.

Из Литвы и Латвии вернуться в Украину можно только через Беларусь.

Украинцы, которые находятся в Сербии, могут вернуться транзитом через Румынию. Но нужно связать с дипломатами, чтобы они предупредили румынский МИД.

Напомним, что с 28 марта в Украину можно будет попасть только на автомобиле или пешком (за исключением специально организованных рейсов).

С 00:00 17 марта минимум по 24 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).