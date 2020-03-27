В "Слуге народа" уверяют, что найдут голоса на оба законопроекта в целом

На внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит законопроекты о рынке земли и банках ("антиколомойский законопроект").

Об этом сообщают народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Нардеп Никита Потураев рассказал LB.ua, что в понедельник Рада планирует проголосовать за законопроекты о банках и земле в целом. По его словам, на совещании фракции был достигнут компромисс по вопросу рынка земли.

“Все идем и голосуем. Банки - в том виде, в котором есть правительственный законопроект, согласованный с МВФ. Относительно земли был предложен компромисс. С 1 июля 2021 можно продавать и покупать только земли пайщиков, а не государственные до 100 гектаров в одни руки. Их смогут покупать только физические лица. Через два года заходят юридические лица с концентрацией до 10 тысяч гектаров", - отметил нардеп.

Заместительница главы фракции СН Евгения Кравчук сообщила, что продажа земли иностранцам откладывается до референдума.

По словам Потураева, также будет рассмотрен социальный пакет законопроектов (экономическая поддержка граждан), секвестр бюджета и медзаконопроекты, в частности планируется разрешить врачам с согласия пациентов лечить их от коронавируса лекарствами, которых нет в протоколах, а также усилить ответственность спекулянтов в сфере продаж медицинских средств.

Где будет проходить заседание, нардепы пока не определились, сообщила Кравчук.

"Как мы будем работать? Так, чтобы это было максимально безопасно. Есть два варианта - в зале, но быстро, или на улице, но немного дольше. Почему так? На улице нет электронной системы голосования, голосовать нужно руками и привлекать счетную комиссию. Фракция целом склоняется к варианту работы в сессионном зале - с дополнительными средствами защиты (очки, маски и перчатки)", - добавила Евгения Кравчук.

Предварительно, внеочередное заседание Верховной Рады планируется на понедельник.