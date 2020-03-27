Налоговый комитет Рады в понедельник рассмотрит "антиколомойский" законопроект о банках (исправлено)

Комитет налоговой и таможенной политики Верховной Рады соберется на заседание в понедельник, 30 марта. Будет рассматриваться так называемый антиколомойский законопроект о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам. Об этом в Facebook сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Вначале сообщалось, что заседание пройдет в субботу, однако позднее его перенесли на понедельник, 9:00.

"Единственный вопрос повестки дня - закон о банках, 3260, и альтернативные к нему. Как минимум будет интересно", - отметил Железняк.

Напомним, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Его принятие является одним из требований Международного валютного фонда.

Законопроект называют "антиколомойским", поскольку пока что наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем, бизнесменом Игорем Коломойским.

Депутат Верховной Рады Егор Чернев из президентской фракции "Слуга народа" заявил, что голосов за законопроект №3260 о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам может не хватить.

26 марта глава МВФ Кристалина Георгиева назвала два условия для выделения денег Украине. Это принятие закона о невозврате банков бывшим владельцам и голосование за рынок земли.

При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.

Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов.

Одним из них и является законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и исключить возвращение Приватбанка бывшим владельцам.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли.