Заместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей Симоненко

Венедиктова начала формировать свою команду.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила себе двух заместителей.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, должности получили Андрей Любович и Алексей Симоненко.

Любович - бывший прокурор Донецкой области, а Симоненко раньше работал в Службе безопасности Украины. Зимой он участвовал в конкурсе на должность заместителя директора Государственного бюро расследований, когда врио директора там была Венедиктова.

Заместителями генерального прокурора также остаются Виктор Трепак, Гюндуз Мамедов и специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Напомним, что 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором, и в тот же день президент Владимир Зеленский подписал сооветствующий указ.

Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", была третьим номером в списке. Возглавляла комитет по вопросам правовой политики в Верховной Раде.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.