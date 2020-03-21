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Офис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из России по делам Майдана

Обсуждается необходимость внесения изменений в нормативные документы Минздрава о правилах определения степени тяжести телесных повреждений.

Офис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из России по делам Майдана
Фото: Макс Требухов

Офис Генерального прокурора активизировал работу по проведению судебно-медицинских экспертиз лиц, пострадавших от действий химических веществ  в период Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом шла речь во время встречи в Офисе генпрокурора процессуальных руководителей по уголовным производствам по делам Майдана с пострадавшими и представителями ОО "Химические и токсикологические отравления в Украине", сообщает пресс-служба ведомства.

"Процессуальные руководители по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах обратились в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по активизации экспертных исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году из территории Российской Федерации, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов", - говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили также необходимость внесения изменений в нормативные документы Министерства здравоохранения Украины о правилах определения степени тяжести телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в деле о разгоне Майдана 30 ноября появился новый подозреваемый.

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