Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ, - Порошенко

В свете мировой рецессии Украине нужны немедленные решительные антикризисные стратегические решения и, прежде всего, продолжение сотрудничества с МВФ. Такое мнение высказал экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ. Эта финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для украинцев. Главное требование Фонда касается только двух людей: лично президента и его давнего бизнес-партнера и покровителя», - напомнил Порошенко.

Он отметил, что транш мог быть получен еще осенью прошлого года - тогда экономического спада можно было бы избежать.

«Если бы власть приняла закон, гарантирующий невозврат "Приватбанка" его прежним владельцам. Какой смысл Фонда давать Украине деньги, которые тут же осядут в кармане бывшего акционера Привата? Проект согласовали с Фондом. Потом решили обмануть наших международных партнеров и украдкой внесли неприемлемые правки. Об этом мне во время встречи в Брюсселе рассказывала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева», - отметил Порошенко.

«Пришел, господа слуги, момент выбирать между интересами народа и мечтой Коломойского о банке себе и дефолте Украине. Правительство немедленно должно подать соответствующий законопроект - и чтобы без наперстков. А Верховная Рада - в начале недели провести внеочередное заседание. Это не совет. Это - требование. «Европейская солидарность» обязательно поддержит принятие этого закона», - подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, средствам Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов. Он отметил, что для поддержания финансовой стабильности важно сохранить независимость НБУ.