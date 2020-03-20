Кулеба назвал визиты Путина в Крым "признаком неуверенности"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулба считает визиты президента России Владимира Путина в аннексированный Крым признаком неуверенности.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым - это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием «вдохновлять» и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, то это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", - сказал Кулеба.

По его словам, МИД имеет постоянные меры реагирования на визиты Путина в Крым.

"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", - отметил Кулеба.

Напомним, 18 марта, в шестую годовщину аннексии Крыма Россией, Путин прибыл в Севастополь, где провел ряд мероприятий. Перед поездкой Администрация президента РФ требовала от людей, которые сопроваждали Путина, срочно сдать тест на коронавирус.

Украинский МИД выразил России протест из-за незаконного визита Путина в Крым и Севастополь.

До этого в Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Крым и Севастополь ввели "режим повышенной готовности" из-за коронавируса.

18 марта Кабинет министров Украины внес изменения в свое распоряжение N291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд на территорию аннексированного Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей.