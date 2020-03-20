В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Все мероприятия, предусмотренные этим режимом, уже внедряются.

В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации (это не чрезвычайное положение) из-за коронавируса. По словам первого заместителя Киевгорадминистрации Николая Поворозника, решение уже принято, его осталось оформить юридически.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева", - сказал Поворозник.

По его словам, все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются.

В Киеве по состоянию на утро 20 марта известно о трех случаях коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, что раньше режим чрезвычайной ситуации ввели в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.

Также ожидаются аналогичные решения по еще трем областям, где зафиксированы случаи коронавирусной болезни.