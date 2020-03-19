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"Европейская солидарность" предлагает использовать свою сеть партячеек для волонтерской помощи

А также готова делегировать своих представителей в рабочую группу для наработки антикризисных решений.

"Европейская солидарность" предлагает использовать свою сеть партячеек для волонтерской помощи
Фото: eurosolidarity.org

Партия «Европейская Солидарность» готова, используя свою региональную сеть партийных ячеек, активистов и сторонников, оказывать волонтерскую помощь во всех регионах Украины и призывает всех неравнодушных присоединиться к этому движению. Об этом говорится на сайте партии.

"Речь идет, прежде всего, о поддержке граждан из группы риска - это пенсионеры, пожилые люди, люди с инвалидностью, нуждающихся в безопасной доставке продуктов питания и лекарств. Осознавая, что на передовой борьбы с эпидемией коронавируса сегодня находятся медицинские работники, «Европейская Солидарность» призывает всех сограждан сплотиться вокруг поддержки медиков и их семей. Мы должны требовать от власти достаточных мер безопасности медработников, обеспечение больниц необходимым оборудованием, а людей, которые будут в круглосуточном режиме спасать жизни и здоровья, - соответствующими социальными гарантиями, транспортом и другими ресурсами, необходимыми для эффективной работы в чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении.

В партии также отмечают, что готовы делегировать своих представителей в рабочую группу для наработки антикризисных решений.

"Вместе с тем мы предостерегаем власть от желания, прикрываясь чрезвычайными мерами карантина, окончательно сконцентрировать все полномочия Офисом президента и быстро протянуть незаконные, антидемократические и откровенно капитулянтские решение и законопроекты. Считаем недопустимым, используя эпидемию, немотивированное ограничение гражданских прав и свобод...Мы предостерегаем власть от попыток решить свои политические задачи за счет национальных интересов Украины", - резюмировали в "ЕС".

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