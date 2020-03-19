​Ирпенский горсовет на закрытом голосовании в "турборежиме" рассмотрел 154 вопроса

Городской совет Ирпеня Киевской области провел закрытое заседание, на котором рассмотрел 154 вопроса.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Михайлина Скорик.

"Только в Ирпене закончилась сессия городского совета. Эти люди в масках, избранные от партий "Новые лица", Блок Петра Порошенко, Блок Юлии Тимошенко, УКРОП и Партия защитников Отчизны только в закрытом турборежиме проголосовали 154 вопроса", - написала она.

По словам Скорик, большинство вопросов касались выделения земельных участков.

"Подавляющее большинство - землевыделение. Коронавируса касалось лишь одно выступление и один проект решения. Это - изменения в бюджет в рамках «допороговых суммах» для ремонта инфекционного отделения Ирпенской городской больницы в Буче. Того самого, которое не ремонтировали 15 лет. Как ненужное для стимулирования строительного бизнеса", - добавила журналистка.

Первый заммэра города заявил, что для того, чтобы собрать всю неовходимую сумму, надо "сброситься" депутатам, бизнеса и обществу, т.к. выделенных средств не хватает, а ремонт хотят сделать за три недели.

При этом депутаты сегодня видилилы более 1,5 млн гривен на прямую социальную помощь через программу "Забота" и поддержку ветеранов.

Напомним, во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины собралась необычно рано - в 8 часов утра - на внеочередное заседание. Это связано с тем, что в обычном режиме депутаты не могут рассматривать ничего другого, кроме сотен оставшихся правок к законопроекту о продаже земли.