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Установлены 50 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом нардепом Шаховым

Члены экологического комитета ВР пообещали самоизолироваться из-за обнаружения коронавируса у коллеги.

Установлены 50 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом нардепом Шаховым
Фото: пресс-служба

На данный момент установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Только сегодня были установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - сообщил Геращенко в фейсбуке.

Накануне стало известно, что депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Члены экологического комитета пообещали самоизолироваться из-за обнаружения коронавируса у Шахова.

Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин ("Голос") объявил о самоизоляции в связи с тем, что был с Шаховым на телеэфирах 12 и 13 марта. Юрчишин обвинил коллегу в безответственности.

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