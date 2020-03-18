Глава "Голоса": Мы не ведем со "Слугой народа" переговоров об альянсах

Партия "Голос" не ведет переговоров со "Слугой народа" о возможных альянсах на местных выборах в октябре 2020 года.

Об этом в интервью LB.ua заявила новая глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Мы не ведем со "Слугой народа" никаких переговоров относительно альянсов. Когда вы говорите о ситуативной коалиции со "Слугой народа", то учтите, что две недели назад фракция СН - это были новые люди, возможно, непрофессиональные, но большинство из них хотело добра для нашей страны. В искренних намерениях президента Зеленского мало кто сомневался. Сейчас входить в коалицию со "Слугой народа" довольно трудно", - отметила Рудик.

"Голос" также не собирается договарится с "Батькивщиой" и "ЕС".