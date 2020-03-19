ОБСЕ продлила мандат миссии в Украине до 2021 года

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине продлен на один год - 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что государства участники ОБСЕ также согласились существенно увеличить бюджет миссии для усиления ее мониторинговых возможностей.

"МИД Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата СММ ОБСЕ в Украине ... Благодаря указанному решению СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, которые подтверждают военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - заявили в МИД.

Также в МИД ожидают, что миссия ОБСЕ продолжит работу, направленную на содействие мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, который начала в 2014 году Российская Федерация.

Украинское внешнеполитическое ведомство требует от России обеспечить доступ СММ в Крым.

"Осуждаем тот факт, что шесть лет подряд Российская Федерация, грубо нарушая мандат СММ, отказывает миссии в доступе ко временно оккупированному РФ Крымскому полуострову. Требуем выполнить многочисленные резолюции международных организаций по обеспечению доступа СММ в Крым и прекратить кампанию по запугиванию наблюдателей миссии на временно оккупированных частях Донбасса", - говорится в комментарии МИД Украины.

При этом в МИД напомнили, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Миссия работает в Украине с марта 2014 года. СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.