В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса (обновлено)

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. ЧС квалифицировали как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня, сообщили на странице Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Руководителем работ по ликвидации ЧС назначили замглавы КОГА Олега Торкунова. Начальником штаба по ликвидации последствий ЧС стал директор Департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов.

"В условиях, когда нужно максимально сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, на областном уровне применяем все меры. В первую очередь, те, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения. По телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют всю необходимую информацию о коронавирусе и помощь при подозрении на COVID-19", - сообщил временный и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Обновление 13:30. Кабинет министров Украины на заседании утвердил введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает аналогичного решения от столицы.

Отметим, что речь идет не о чрезвычайном положении, которое может ввести президент по всей стране или в отдельных регионах соответствующим указом, а после - должна проголосовать Верховная Рада.

Фото: Макс Требухов

Напомним, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также работа метрополитенов.