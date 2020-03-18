Шмыгаль призвал руководителей вузов не выселять студентов из общежитий на время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей высших учебных заведений не выселять на время карантина студентов из общежитий. Об этом он сообщил на заседании Кабмина, пишет "Украинская правда".

Шмыгаль сообщил, что многим студентам некуда ехать, в особенности тем, кто с временно оккупированных территорий.

По словам премьер-министра Украины, Минобразования дали распоряжение провести работу с руководством учебных заведений.

"Межобластное и междугороднее сообщение остановлено, поэтому настоятельно прошу, рекомендую руководителям вузов не выселять студентов из общежитий", - заявил премьер.

Напомним, с 18 марта "Укрзализныця" отменила движение всех поездов. Временно запрещены все виды внутреннего сообщения: пригородное, городское, региональное, дальнее.