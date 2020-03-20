Разумков исключает остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусом

Верховная Рада не будет закрываться на карантин и продолжит свою работу, несмотря на то, что народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", - сказал Разумков.

Он заверил, что несмотря на карантин, Рада продолжает разработку новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное - уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать - столько и буду пребывать на рабочем месте", - добавил Разумков.

Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у родственницы Шахова.

Президент Влаадимир Зеленский заявил, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги, а его самого на заседании не было. Тем не менее, глава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим нардепом.