Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева

Генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Его восстановили по решению суда, но поскольку его полномочия как прокурора Киева закончились в июле 2019 года, эти полномочия были прекращены. После этого врио генпрокурора Чумак 6.03 назначил его на должность, но в связи с тем, что он подпадает под закон "Об очищении власти" и находится в реестре люстрированных (по сегодняшний день), его назначение было незаконным, поэтому и отменено", - сказала она.

На данный момент Юлдашев является обычным прокурором прокуратуры.

Напомним, что Сергей Юлдашев был назначен прокурором Киева в июне 2014 года, а уже в марте 2015 году его уволили по закону об очищении власти.

В феврале 2020 года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Юлдашева и восстановил его на должности.

Юлдашев родился 26 марта 1978 года в Киеве. В органах прокуратуры работал с 2001 года, был начальником управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, прокуратуры Днепропетровской области. Во времена Виктора Януковича был заместителем прокурора Луганской области.