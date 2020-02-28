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Суд восстановил Юлдашева на должности прокурора Киева

Сергей Юлдашев был уволен в 2015 по закону о люстрации.

Суд восстановил Юлдашева на должности прокурора Киева
Сергей Юлдашев

Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Сергея Юлдашева с должности прокуратура Киева и восстановил его на должности.

Об этом говорится в материалах суда.

Сообщается, что суд отменил приказ Генерального прокурора от 3 марта 2015 года об увольнении Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева. Решением суда Юлдашев восстановлен в должности.

Также Офис генерального прокурора должен выплатить Юлдашеву среднюю зарплату за время вынужденного прогула, начиная с 24 марта 2015 года и до момента фактического восстановления в должности.

Офис генпрокурора должен проинформировать Министерство юстиции об отзыве ведомостей о применении к Юлдашеву закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как сообщалось, в 2015 Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В марте 2015 Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев заявил, что все обвинения отрицает и связал возбуждение производства с тем, что проверка прокуратуры Киева выявила "крышевание" сыном Алексея Баганца Виталием игорного бизнеса. Позже столичная прокуратура возбудила дело в отношении Виталия Баганца.

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Источник: "Українські новини"
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