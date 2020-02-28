Бородянский назвал недопустимой ситуацию с "Суспільним"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал ситуацию с арестом счетов и блокированием работы телеканала "Суспільне" недопустимой. Об этом министр написал у себя в телеграме.

По его словам, сейчас Минкульт вместе с Минфином решают вопрос о погашении долга "Суспільного" перед "Евроньюс".

"Ситуация с возможным отключением за долги телеканала является недопустимой. Вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Минкульт, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принял решение о приближении финансирования, чтобы "Суспільне" имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", - написал Бородянский.

При этом он отметил, что сумма средств на заблокированных счетах, после погашения долга, вернется в бюджет, а Минкульт инициирует изменения в бюджет относительно увеличения финансирования общественного вещателя.

Напомним, согласно решению суда "Суспільне" должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, открытого Министерством юстиции.