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Работа "Суспільного" заблокирована из-за ареста счетов вещателя

НОТУ должна заплатить более 10,5 млн евро долга.

Работа "Суспільного" заблокирована из-за ареста счетов вещателя
Фото: wikipedia.org

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что ее счета арестованы, что привело к блокированию работы "Суспільного".

Об этом сообщает "Суспільне" в фейсбуке.

Согласно решению суда "Суспільне" должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс.  224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, открытого Министерством юстиции.

"Сотрудничество НТКУ с «Евроньюс» началось 2010 года еще до создания "Суспільного". Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и привело к появлению долга и соответствующий судебный процесс. Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей НТКУ, которая прекратила свою деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арест счетов уже невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспільного", в частности запуск новой студии в эфире телеканала "UA:Перший".

Напомним, в апреле 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ОАО "НОТУ. В Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также по месту жительства нескольких ее сотрудников провели обыски.

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