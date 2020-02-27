В группировку входили две женщины и мужчина.

В Черкасской области полицейские задержали группу лиц, которые на ходу похищали груз из фур.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В последнее время начали поступать сообщения о кражах вещей из автомобилей на трассах, которые находятся в обслуживании полиции Уманского района. С целью профилактики и раскрытия данных уголовных правонарушений были организованы ежедневное отработки автодорог и увеличена плотность нарядов полиции. Сегодня ночью, во время проведения профилактических мероприятий работники полиции задержали группу лиц, которые осуществляли кражу груза из фуры двигавшейся по дороге. В группу злоумышленников входило три человека - две девушки и мужчина, который находится в розыске за совершение тяжкого преступления в другой области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники для совершения кражи использовали мощную иномарку и действовали по четко спланированной схеме - одна женщина управляла автомобилем и держала дистанцию между фурой и легковушкой. Мужчина на ходу проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и подбирали украденное.

Фото: npu.gov.ua

Все трое злоумышленников задержаны. При осмотре в их автомобиле обнаружили похищенный из грузовика товар, а также обрез охотничьего ружья и патроны.

Фото: npu.gov.ua

Вещественные доказательства и автомобиль изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, ранее в Киеве задержали псевдотаксиста, который грабил пассажиров.