Добро робити легко!

Забруднення навколишнього середовища після Чорнобильської катастрофи та сучасні факти екологічних лих приводять до того, що з кожним днем зростає кількість важкохворих людей і особливо дітей.

Разом з цим багато добрих та співчуваючих людей бажають бути активними і робити світ кращим, допомагати нужденним людям та безхатнім тваринам.

Такі небайдужі філантропи заслуговують подяк та нагород від народу.

Саме тому, Благодійний фонд «ПІДТРИМКА», що вже 25 років займається збором коштів для лікування дітей і започаткував проект Good Angels - «Янголи Добра». Це нагорода за добро та милосердя, для найактивніших філантропів України, а в майбутньому і іноземних.

Запрошені, пожертвувавши кілька годин свого часу, зможуть долучитись до уникальної події на підтримку Руху за порятунок життя. А зібрані кошти будуть спрямовані на придбання сучасного медичиного обладнянна для дитячого кардіологічного відділення Інституту серця.

Для першої церемонії нагородження громадський комітет обрав декілька видатних номінантів, відомих своєю благодійною активністю. Серед яких Дмитро Монатік, Оксана Марченко, Наталя Могілевська, Вадим Новінський, Дмитро Комаров, ведучий «Світ навиворіт».

Вручення нагороди «Янголи Добра» відбудеться 5 березня о 18.00 в «Гранд Холл Хрещатик» за адресою Київ, вул Хрещатик, 14.

Благодійний фонд «Підтримка» запрошує до співпраці організації та особистостей, відомих своїми благодійними акціями та небайдужих до здоров’я дітей України.

Дитяче відділення Інституту серця дуже гостро потребує сучасне медичне устаткування. Наша добродійна акція спрямована на збор кошт ів, щоб дати хворим дітям шанс на життя.

Підтримайте нашу ініциативу. Ми будемо раді партнерству, долучайтесь до нашої благодійної справи.

Детальна інформація як отримати Запрошення на церемонію вручення та контакти Фонду «Підтримка» Ви знайдете на сайті www.good-angels.site

Наше відеозвернення на youtube:

Ми робимо дуже важливу справу та будемо раді партнерству.

ГОЛОВА ФОНДУ «ПІДТРИМКА»

НІНА ОРЛОВСЬКА