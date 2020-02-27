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В МИД Украины подтвердили задержание в России четверых украинцев

Их подозревают в преступлении. 

В МИД Украины подтвердили задержание в России четверых украинцев
Фото: zn.ua

Министерство иностранных дел подтвердило задержание в России четверых граждан Украины, которые подозреваются в уголовном преступлении. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации посольства Украины в РФ, российскими правоохранительными органами были задержаны четверо граждан Украины по подозрению в совершении уголовного преступления. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах УФСИН РФ. Упомянутые лица обеспечены адвокатской защитой", – говорится в ответе министерства.

Посольство Украины в России направило ноту в российский МИД с просьбой предоставить дополнительную информацию о задержанных.

Напомним, что ранее российские СМИ сообщили о задержании украинцев во время ликвидации нарколаборатории во Владимирской области. 

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