Коронавирус попал в Грецию
Коронавирус попал в Грецию
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
ГлавнаяОбществоОбразование

Брата Ющенко лишили докторской степени

Еще двух соискателей лишили степени кандидата наук.

Брата Ющенко лишили докторской степени
Фото: Макс Левин

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям.

В числе тех, кого лишили научной степени, - брат бывшего президента Виктора Ющенко - Петр Ющенко.

Пресс-служба министерства сообщает, что научные степени анулированы "за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности".

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", - отметил замминистра Егор Стадный.

По мнению комиссии, докторская диссертация Петра Ющенко "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" не соответстует "соответствующим критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок".

Аттестационная коллегия Минобразования также отменила решения спецсоветов о присуждении научных степеней Инне Деревянко (специальность "Общая педагогика, история педагогики") и Татьяне Донник (специальность "Патологическая физиология")

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также